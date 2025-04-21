Гарвард лишится финансирования еще на миллиард долларов

Администрация президента США Дональда Трампа хочет сократить финансирование Гарвардского университета на один миллиард долларов из-за несогласия учреждения поменять свою политику. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal .

По данным журналистов, под сокращением окажется федеральное финансирование медицинских исследований университета.

До этого Трамп призывал Гарвард пересмотреть подход к защите еврейских учащихся от антисемитизма, однако президент университета Алан Гарбер отказался идти на уступки.

В итоге американский лидер призвал расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить учреждение налоговых льгот. Министерство образования страны заморозило для него гранты на 2,2 миллиарда долларов и долгосрочные контракты на 60 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США может запретить Гарварду принимать иностранных студентов. Учреждение обязали в течение месяца предоставить данные о незаконных и насильственных действиях студентов, обучающихся по визе.