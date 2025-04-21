Гарвард лишится финансирования еще на миллиард долларов
WSJ: Трамп лишит Гарвард еще миллиарда долларов финансирования
Администрация президента США Дональда Трампа хочет сократить финансирование Гарвардского университета на один миллиард долларов из-за несогласия учреждения поменять свою политику. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.
По данным журналистов, под сокращением окажется федеральное финансирование медицинских исследований университета.
До этого Трамп призывал Гарвард пересмотреть подход к защите еврейских учащихся от антисемитизма, однако президент университета Алан Гарбер отказался идти на уступки.
В итоге американский лидер призвал расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить учреждение налоговых льгот. Министерство образования страны заморозило для него гранты на 2,2 миллиарда долларов и долгосрочные контракты на 60 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США может запретить Гарварду принимать иностранных студентов. Учреждение обязали в течение месяца предоставить данные о незаконных и насильственных действиях студентов, обучающихся по визе.