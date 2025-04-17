Гарварду пригрозили запретом на прием иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США может запретить Гарварду принимать иностранных студентов, если учебное заведение не выполнит требования по передаче данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Университет призвали в срок до 30 апреля предоставить информацию о незаконных и насильственных действиях студентов, обучающихся по визе. По словам министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, в противном случае Гарварду немедленно запретят зачислять иностранцев.

В своем обращении Ноэм также обвинили университет в подверженности антисемитизму. По ее словам, Гарвард отравлен антиамериканской идеологией и поддержкой ХАМАС.

В прошлом году президент Гарвардского университета Клодин Гэй ушла в отставку после обвинений конгрессменов в неспособности справиться со вспышками антисемитизма в академической среде.