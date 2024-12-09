Гарантии новых властей Сирии по российским базам назвали ненадежными

Гарантии новых властей Сирии, которые они дали России относительно военных баз, ненадежны. Об этом изданию «Ридус» заявил политолог Кирилл Семенов.

«По поводу гарантий сложно говорить, насколько они будут действительны, но можно исходить из того, что [Абу Мухаммад аль-] Джулани действительно все контролирует», — считает политолог.

Однако он отметил, что в Сирии остается много группировок, которые аль-Джулани не подчиняются и которые он пока не сумел подавить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать дальнейшую судьбу баз пока рано. Этот вопрос станет предметом обсуждения с новыми властями страны, добавил он.

Российские военные находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе по договору, заключенному в 2017 году сроком на 49 лет.