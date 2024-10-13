От Великобритании могут потребовать репарации за работорговлю

Daily Mail: 15 стран Карибского бассейна могут потребовать репарации от Британии

Группа из 15 стран Карибского бассейна рассматривает вопрос о выплате репараций, от Великобритании могут потребовать 206 миллиардов фунтов за ее роль в работорговле. Об этом сообщило издание Daily Mail .

«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября», — указали в материале.

Это произошло после того, как премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила в ООН, что репарации за рабство и колониализм должны быть частью новой «глобальной перезагрузки».

Лидер Гаити потребовал от Франции репарации для компенсации убытков, понесенных страной при обретении независимости. Французы затормозили развитие Гаити требованием выкупа за признание суверенитета.