От Великобритании могут потребовать репарации за работорговлю

Группа из 15 стран Карибского бассейна рассматривает вопрос о выплате репараций, от Великобритании могут потребовать 206 миллиардов фунтов за ее роль в работорговле. Об этом сообщило издание Daily Mail.
«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября», — указали в материале.
Это произошло после того, как премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила в ООН, что репарации за рабство и колониализм должны быть частью новой «глобальной перезагрузки».
Лидер Гаити потребовал от Франции репарации для компенсации убытков, понесенных страной при обретении независимости. Французы затормозили развитие Гаити требованием выкупа за признание суверенитета.
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