Президент Украины Владимир Зеленский явно находился не в себе, когда заявил, что Россия якобы проигрывает. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X .

Он прокомментировал видео с украинским лидером, заявляющим о крахе российской экономики.

«Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред», — сыронизировал он.

До этого глава киевского режима на пресс-конференции в Швеции обвинял Россию в ведении кампании дезинформации в США и Европе. Также он утверждал, что украинская экономика укрепляется.

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что украинская армия не сможет продержаться без помощи Запада, а Зеленский пытается использовать заморозку боевых действий для подготовки к их продолжению.