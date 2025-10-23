«Галлюцинации и бред». В Ирландии указали на странное состояние говорившего о России Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский бредил, заявляя о поражении России
Президент Украины Владимир Зеленский явно находился не в себе, когда заявил, что Россия якобы проигрывает. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X.
Он прокомментировал видео с украинским лидером, заявляющим о крахе российской экономики.
«Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред», — сыронизировал он.
До этого глава киевского режима на пресс-конференции в Швеции обвинял Россию в ведении кампании дезинформации в США и Европе. Также он утверждал, что украинская экономика укрепляется.
Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что украинская армия не сможет продержаться без помощи Запада, а Зеленский пытается использовать заморозку боевых действий для подготовки к их продолжению.