Новым владельцем квартиры Шаца оказался бывший вице-губернатор Ленобласти

Shot: новым хозяином квартиры шоумена Шаца стал экс-замгубернатора Ленобласти

Фото: РИА «Новости»

Петербургскую квартиру шоумена Михаила Шаца* купил бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, площадь жилья составляет 82 квадратных метра. Квартиру в центре города продавали за 40 миллионов рублей, но позже снизили цену до 33 миллионов рублей. В марте ее приобрел Богачев.

В канале отметили, что после госслужбы он занимался строительным бизнесом и возглавлял Союз строительных организаций региона. На посту вице-губернатора Ленобласти он находился с 2012 по 2015 год. Сейчас Богачев развивает базу отдыха «Илоранта», а также является совладельцем трех петербургских компаний.

Шац* продал свою трехкомнатную квартиру на Моховой вместе с фотографиями семьи. Интерьер дизайнеры жилья оформили в стиле лофт: преобладают белые, коричневые и бежевые тома. На стене в коридоре размещалась старая швейная машинка Zinger.

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