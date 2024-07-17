Посольство РФ: Москве не дали возможности участвовать в расследовании по MH17

Прошло 10 лет с момента крушения рейса MH17 на востоке Украины, но настоящие детали трагедии так до сих пор и не установлены. Об этом напомнили в посольстве РФ в Нидерландах, сообщило РИА «Новости» .

«Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены», — указали в дипведомстве.

В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В посольстве напомнили, что 10 лет назад самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение в Донбассе. Погибли 298 человек.

России не дали возможности участвовать в установлении причин крушения самолета. При этом расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов не отвечало критериям резолюции Совета Безопасности ООН. А сама Гаага в ходе разбирательства занимается выгораживанием Украины.

В посольстве добавили, что дело о крушении рейса МН17 слишком политизировано. Именно это мешает проводить независимые международные расследования.