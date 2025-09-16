G7 завершит работу над антироссийскими санкциями за две недели

Представители G7 работают над очередным пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg .

По его данным, завершить работу над рестрикциями против России планируется в течение следующих двух недель.

Авторы материала не привели каких-либо деталей ограничений, которые могут ввести страны «Большой семерки».

Европейский союз отложил рассмотрение очередного пакета антироссийских санкций на неопределенный срок. Документ должны были представить 17 сентября. Предположительно, ЕС сместил фокус внимания с России на оказание давления на Венгрию и Словакию, которые «должны снизить зависимость от российской нефти».