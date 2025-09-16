Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Еврокомиссия не представит очередной пакет санкций против России 17 сентября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на евродипломата и чиновника одной из стран объединения.

Обнародование 19-го пакета ограничений в среду не ожидается. Новые сроки официального представления очередных санкций в Еврокомиссии не уточнили.

По данным авторов материала, задержка связана со смещением фокуса внимания Евросоюза с антироссийских санкций на оказание давления на Словакию и Венгрию. Те должны «снизить зависимость от российской нефти».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на союзников в Европе и требует прекратить закупки российской нефти, а также повысить пошлины на товары из Китая. Эти условия воспринимают в ЕС как неприемлемые, они чреваты витком напряженности в отношениях Евросоюза и КНР.