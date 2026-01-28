G7 выделила Киеву 38 млрд долларов из замороженных российских активов

Страны «Большой семерки» предоставили Киеву в 2025 году кредиты на сумму около 38 миллиардов долларов. Как подсчитало РИА «Новости» , средства были выделены за счет доходов от замороженных российских активов.

Эта сумма составила более 70% от всего иностранного финансирования украинского бюджета за прошедший год. Крупнейшим донором стал Евросоюз, перечисливший 21,1 миллиарда долларов. Остальные средства поступили от других участников G7 — Канады, Великобритании и Японии.

После начала СВО страны Запада заблокировали около половины российских золотовалютных резервов. Более 200 миллиардов евро сейчас находится в Европе, в основном в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Ранее в Евросоюзе предлагали использовать эти средства для так называемого репарационного кредита для Украины, но не смогли договориться.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что обсуждает с США сценарии использования российских замороженных активов. Предположительно, они пойдут на восстановление территорий в зоне СВО.