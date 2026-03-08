Футбольный стадион Бейрута превратили в центр размещения беженцев
Власти Ливана переоборудовали столичный футбольный стадион под центр размещения беженцев. Об этом сообщило РИА «Новости».
Всего на стадионе смогут разместить более восьми тысяч человек.
«Центр открылся несколько часов назад и мы уже приняли больше тысячи людей в основном из южного пригорода Бейрута, и есть из поселений на юге страны», — отметил представитель социальной ливанской организации «Махзуми Фондейшн» Рабии Макари.
На объекте продолжают устанавливать палатки, решаются вопросы, связанные с оборудованием душевых кабин и туалетов, а также обеспечением электричеством. Организацией жилых блоков занимаются волонтеры негосударственных гуманитарных организаций, сотрудники Ливанского красного креста и военные.
Центр размещения на базе спортивного объекта развернули после ударов Израиля по пригороду Бейрута. Из-за обстрелов свои дома покинули более 450 тысяч человек. С их временным размещением возникли проблемы из-за острой нехватки мест.