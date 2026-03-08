Футбольный стадион Бейрута превратили в центр размещения беженцев

Власти Ливана переоборудовали столичный футбольный стадион под центр размещения беженцев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Всего на стадионе смогут разместить более восьми тысяч человек.

«Центр открылся несколько часов назад и мы уже приняли больше тысячи людей в основном из южного пригорода Бейрута, и есть из поселений на юге страны», — отметил представитель социальной ливанской организации «Махзуми Фондейшн» Рабии Макари.

На объекте продолжают устанавливать палатки, решаются вопросы, связанные с оборудованием душевых кабин и туалетов, а также обеспечением электричеством. Организацией жилых блоков занимаются волонтеры негосударственных гуманитарных организаций, сотрудники Ливанского красного креста и военные.

Центр размещения на базе спортивного объекта развернули после ударов Израиля по пригороду Бейрута. Из-за обстрелов свои дома покинули более 450 тысяч человек. С их временным размещением возникли проблемы из-за острой нехватки мест.