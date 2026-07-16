Фуд-блогерша заявила в полицию на курьера-эксгибициониста

Полиция города Бангалор арестовала курьера за домогательства. Он ворвался в ванную клиентки и показал свои гениталии. Об этом сообщило издание The Times of India .

Курьер компании Flipkart привез потерпевшей домой посылку и попросился в уборную. Она отказала, так как боялась за свою безопасность, но незнакомец проигнорировал запрет.

«Чтобы защитить себя, я включила камеру на телефоне, держала входную дверь открытой и все время стояла у входа. <…> Когда он вышел из ванной, он показал мне свои половые органы», — сказала фуд-блогерша.

Она рассказала о случившемся в соцсетях и подала заявление в полицию. Курьера задержали, но он отрицал вину. Подозреваемый утверждал, что не оголялся перед клиенткой, а только справил нужду у нее дома.

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