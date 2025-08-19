ФСБ рассекретила документы о зверствах японцев во Вторую мировую войну

ФСБ рассекретила архивные документы о действиях японских военных во время Второй мировой войны. В них говорится, что японцы массово расстреливали китайцев чумными снарядами.

Японские военные стреляли в пленных китайских партизан снарядами, начиненными бактериями чумы, сибирской язвы и холеры. Жертв опытов вывозили в поле сотнями, потом по ним стреляли из орудия. Спустя некоторое время в поле собирали трупы и заболевших, подсчитывая процент заражаемости. Таким образом японские военные ученые определяли качество бактерий.

Показания в расследовании преступлений дал майор медицинской службы, врач-бактериолог Като Цунэнори, сдавшийся в плен Красной армии. Японский ученый рассказал о назначении «части Камо», проводившей опыты со смертоносными бактериями.

«Опыты воздействия различных бактерий: чумы, холеры и сибирской язвы на органы человека производились в местечке „Хэйбэ“, недалеко от Харбина. <…> Опыты производились на китайцах и как правило кончались смертью. Умертвлялись посредством заражения бактериями, как правило, китайские партизаны или лица, сочувствующие им», — говорится в показаниях Цунэнори.

Китайцев для опытов свозили со всей Маньчжурии.

