«Атомная бомба взорвалась». Япония стыдливо промолчала о США в день памяти Хиросимы

На церемонии в Хиросиме избежали упоминания об атомной бомбе США

Японские лидеры сознательно избежали прямого упоминания США в 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В этот день 80 лет назад взорвалась атомная бомба, унеся, по некоторым данным, более 100 тысяч невинных жизней.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи оказался немного откровеннее, но и он упомянул США лишь в контексте современных ядерных угроз.

При этом он ни разу не назвал Соединенные Штаты, чей бомбардировщик сбросил взорвавшуюся бомбу на мирный город.

Америка и Россия вместе контролируют 90% мирового ядерного арсенала. На фоне продолжающейся войны в Украине и эскалации на Ближнем Востоке в мире снова набирает обороты гонка вооружений.

Церемония собрала рекордное число участников — делегации из 120 стран, включая дипломатов из ядерных держав.

На каменном памятнике в центре парка, где когда-то находился эпицентр взрыва, по-прежнему можно прочитать высеченные слова: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится». Под этим холмом покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв — мужчин, женщин и детей.

Американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» 6 августа 1945 года. От взрыва и его последствий погибло около 140 тысяч человек из 350-тысячного населения города. Через три дня вторая американская бомба уничтожила Нагасаки, унеся еще 74 тысячи жизней.

Ранее американское издание New York Post попыталось оправдать бомбардировку и назвало ее «правильным решением». Якобы благодаря решению сбросить атомную бомбу на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года США «спасли миллионы» жизней.