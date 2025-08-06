«Атомная бомба взорвалась». Япония стыдливо промолчала о США в день памяти Хиросимы
На церемонии в Хиросиме избежали упоминания об атомной бомбе США
Японские лидеры сознательно избежали прямого упоминания США в 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Премьер-министр Сигэру Исиба, выступая перед тысячами собравшихся, ограничился общими словами скорби.
В этот день 80 лет назад взорвалась атомная бомба, унеся, по некоторым данным, более 100 тысяч невинных жизней.
Сигэру Исиба
глава правительства
При этом он ни разу не назвал Соединенные Штаты, чей бомбардировщик сбросил взорвавшуюся бомбу на мирный город.
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи оказался немного откровеннее, но и он упомянул США лишь в контексте современных ядерных угроз.
Америка и Россия вместе контролируют 90% мирового ядерного арсенала. На фоне продолжающейся войны в Украине и эскалации на Ближнем Востоке в мире снова набирает обороты гонка вооружений.
Кадзуми Мацуи
Церемония собрала рекордное число участников — делегации из 120 стран, включая дипломатов из ядерных держав.
На каменном памятнике в центре парка, где когда-то находился эпицентр взрыва, по-прежнему можно прочитать высеченные слова: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится». Под этим холмом покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв — мужчин, женщин и детей.
Американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» 6 августа 1945 года. От взрыва и его последствий погибло около 140 тысяч человек из 350-тысячного населения города. Через три дня вторая американская бомба уничтожила Нагасаки, унеся еще 74 тысячи жизней.
Ранее американское издание New York Post попыталось оправдать бомбардировку и назвало ее «правильным решением». Якобы благодаря решению сбросить атомную бомбу на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года США «спасли миллионы» жизней.