ФСБ раскрыла инструменты Британии для вмешательства в дела других стран
Власти Великобритании ведут политику вмешательства во внутренние дела других стран, что создает угрозу суверенитету государств. Об этом этом заявил представитель российской спецслужбы на видео, предоставленном Центром общественных связей ФСБ.
«Приобретенные в ходе проведения, на первый взгляд, безобидных двусторонних культурных, образовательных и иных проектов позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности», — сообщил он, опираясь на анализ имеющихся в распоряжении российских органов государственной безопасности документов.
Кроме того, сотрудник контрразведки порекомендовал всем дружественным государствам внимательно присмотреться к деятельности Британского совета* и как можно раньше избавляться от ее негативных последствий, потому что сотрудники этой НПО могут создавать угрозы для будущего страны.
*Деятельность организации признана Генпрокуратурой нежелательной в России.