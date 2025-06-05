Власти Великобритании ведут политику вмешательства во внутренние дела других стран, что создает угрозу суверенитету государств. Об этом этом заявил представитель российской спецслужбы на видео, предоставленном Центром общественных связей ФСБ.

«Приобретенные в ходе проведения, на первый взгляд, безобидных двусторонних культурных, образовательных и иных проектов позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности», — сообщил он, опираясь на анализ имеющихся в распоряжении российских органов государственной безопасности документов.

Кроме того, сотрудник контрразведки порекомендовал всем дружественным государствам внимательно присмотреться к деятельности Британского совета* и как можно раньше избавляться от ее негативных последствий, потому что сотрудники этой НПО могут создавать угрозы для будущего страны.

*Деятельность организации признана Генпрокуратурой нежелательной в России.