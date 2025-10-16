Теракты и диверсии в России совершаются под патронажем спецслужб Великобритании. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, у России есть сведения о том, что британские и украинские спецслужбы организовали диверсии против газопровода «Турецкий поток».

На 57-м заседании СОРБ в Самарканде он рассказал, что инструкторы спецподразделений SAS и МИ-6 курировали серию ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму. В состав акционеров этой системы входят российские, казахстанские и американские компании, отметил Бортников.

«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода „Турецкий поток“», —уточнил директор ФСБ.

Ранее профессор Босфорского университета Османа Зеки Гекче обратил внимание на важность российского газа для Турции и Европы. Он уточнил, что «Турецкий поток» по-прежнему имеет большое значение, несмотря на санкции Запада.