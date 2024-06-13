ФРС США в шестой раз подряд сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

Фото: Freepik

Федеральная резервная система США в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом ФРС сообщила в пресс-релизе.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. <…> Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», — сказано в сообщении регулятора.

Для реализации этих целей ФРС решила не повышать процентную ставку. Об этом ранее говорило большинство аналитиков.

В конце мая конгрессмен-республиканец предложил распустить ФРС из-за инфляции и девальвации доллара. Член палаты представителей обвинил во всем Федрезерв.

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