ФРС США сохранила базовую ставку шестой раз подряд на уровне 5,25-5,5% годовых | 360°

Мир 02 мая 2024, 03:42 ФРС США сохранила базовую ставку шестой раз подряд на уровне 5,25-5,5% годовых Unsplash

Читать 360 в

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25 — 5,5%. Информацию об этом разместили на сайте регулятора.

«Комитет по операциям на открытом рынке принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25 — 5,5%», — сказано в документе.

Реклама

Ставка остается без изменений уже шестой раз подряд. ФРС не планирует снижать диапазон ставки, чтобы приблизить инфляцию к целевым 2%. В сообщении отметили, что экономическая активность в стране растет, уровень безработицы остается низким.

Ранее Минфин США ввел новые санкции против России. В список вошли 16 морских судов и авиакомпания «Победа». Санкции направлены против ВПК России и поддерживающих его структур.