ФРС США сохранила базовую ставку шестой раз подряд на уровне 5,25-5,5% годовых | 360°

02 мая 2024, 03:42
ФРС США сохранила базовую ставку шестой раз подряд на уровне 5,25-5,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25 — 5,5%. Информацию об этом разместили на сайте регулятора.
«Комитет по операциям на открытом рынке принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25 — 5,5%», — сказано в документе.
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Ставка остается без изменений уже шестой раз подряд. ФРС не планирует снижать диапазон ставки, чтобы приблизить инфляцию к целевым 2%. В сообщении отметили, что экономическая активность в стране растет, уровень безработицы остается низким.
Ранее Минфин США ввел новые санкции против России. В список вошли 16 морских судов и авиакомпания «Победа». Санкции направлены против ВПК России и поддерживающих его структур.
США
Инфляция
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