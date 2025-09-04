Фридман попросил Испанию поспособствовать его исключению из санкционного списка ЕС

El Mundo: Фридман попросил власти стран ЕС снять с него санкции

Бизнесмен Михаил Фридман обратился к руководству Испании с просьбой поддержать его исключение из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщила газета El Mundo .

Фридман аргументировал свою просьбу тем, что экономические ограничения мешают необходимому «стратегическому расширению» супермаркетов Dia. Сеть находится под контролем фонда LetterOne, ключевым акционером которого является Фридман.

По информации издания, бизнесмен уже заручился поддержкой Венгрии, Словакии и Люксембурга.

Ранее ЕС снял санкции с министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателей Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора, а также с сестры Алишера Усманова Гулбахор Исмаиловой.

Их исключили из санкционного перечня по ходатайству руководства Венгрии. Власти республики пригрозили Евросоюзу наложить вето на весь пакет антироссийских экономических ограничений.