ФРГ усилила наблюдение за «Североморском» после захода корабля в Балтийское море

Российский корабль замечен у острова Фемарн

Российский большой противолодочный корабль «Североморск» прошел в Балтийское море и был замечен у острова Фемарн, сообщила газета Bild со ссылкой на данные немецких СМИ и военно-морских наблюдателей. Это первый случай более чем за год, когда в акватории одновременно находятся два корабля данного класса, относящихся к российскому флоту.

По информации Kieler Nachrichten, «Североморск» завершил дальний поход в составе сил Северного флота и направляется в базу Балтийского флота в Балтийске. За его перемещением, как отмечает издание, следят военно-морские силы Германии.

Германия направила разведывательный корабль

Немецкие военные направили к району прохода корабля разведывательное судно Oste. После выхода из датских вод в проливе Большой Бельт российский корабль увеличил скорость до 18–19 узлов (около 35 километров в час), а немецкое сопровождение двигалось параллельным курсом.

Эксперты, опрошенные KN, считают, что активность российского флота в Балтике растет. По оценке специалиста Себастьяна Брунса, Москва стремится укрепить свои позиции в регионе. Он также отметил, что проход российских танкеров с нефтью и СПГ по Фемарн-Бельту может рассматриваться как дополнительный сигнал о намерениях поддерживать присутствие в акватории.

Рост активности российского флота в Балтике

С весны европейские страны регулярно фиксируют перемещение российских кораблей и подводных лодок в районе Балтийского моря. Шведские ВМС сообщают, что наблюдают подобную активность почти каждую неделю.

Bild также отмечает, что возраст кораблей «Североморск» (1987 год) и «Вице-адмирал Кулаков» (1981 год) не исключает их актуальности: оба прошли модернизацию, оснащены торпедами и противолодочными ракетами. Третий корабль аналогичного класса, «Настойчивый», по данным немецких СМИ, находится в Балтийске, но не используется в боевом составе.

США свели свое присутствие к минимуму

Американские силы, по сведениям KN, сейчас представлены в регионе минимально: с сентября в Балтийском море не осталось кораблей ВМС США — последние два эсминца покинули акваторию осенью. Однако проход «Североморска» сопровождался наблюдением со стороны американского морского патрульного самолета P-8 Poseidon, базирующегося в Исландии.

В октябре сообщалось, что большой десантный корабль Балтийского флота «Александр Шабалин» встал на якорь у входа в Любекскую бухту. За ним пристально наблюдали морская полиция и Военно-морской флот ФРГ.