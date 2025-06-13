ФРГ уличили в желании избежать ответственности за Taurus

Германия отказалась напрямую поставлять Украине ракеты Taurus, чтобы избежать ответственности. Об этом в свое в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Он задался вопросом, не планирует ли ФРГ выдать дальнобойные ракеты Taurus за украинские. Также Пушков не исключил, что страна серьезно отнеслась к предупреждениям со стороны России, поэтому пытается «отправить этот вопрос в серую зону».
Ранее бывший военный советник экс-канцлера Ангелы Меркель генерал Эрих Вад обратил внимание, что из-за передачи Taurus Украина может втянуть Германию в конфликт. Он объяснил, что это произойдет, если ВСУ ударят по российским объектам с помощью немецких дальнобойных ракет.
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