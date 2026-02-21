Ледовая блокада, заблокировавшая судоходство у СПГ-терминала Mukran на острове Рюген, оставила ФРГ и Европу без двух миллиардов кубометров газа. Это огромная проблема для Германии, подчеркнул в интервью ИС «Вести» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Для Берлина стало сюрпризом, что Балтийское море покрылось льдом. Немецкие власти утверждали, что успешно перешли на покупку СПГ. Но на деле оказалось, что вопросы остались.

«Если раньше они могли в любой момент времени заказать большие объемы и из России этот газ пришел бы по газопроводам, которые не подвержены погодному воздействию, то теперь мы видим, что они сталкиваются с довольно неожиданными вещами, что, оказывается, бывает настолько холодно, что замерзает море», — отметил Юшков.

По данным Gas Infrastructure Europe, немецкие газовые хранилища заполнены менее чем на 25%. Это рекордно низкий показатель. В последние недели страна восполняет запасы за счет импорта СПГ из Франции, Бельгии и Австрии.

При этом поставки российского сжиженного природного газа в Германию в декабре 2025 года достигли максимума. Как сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, в немецкую сеть он поступает не только напрямую, но и через третьи страны, например Бенилюкс.