09 мая 2024, 02:28
Французы призвали закончить устроенную США войну против России
Участники «Бессмертного полка» в Париже обвинили США в развязывании войны
Жители Парижа устроили акцию «Бессмертный полк». В разговоре с РИА «Новости»французы заявили, что в интересах Европы — создание союза с Россией, также они обвинили США в развязывании войны на Украине против РФ.
«Нас хотят настроить против России. США вынудили Россию пойти на крайние меры, и мы это прекрасно понимаем», — заявил один из собеседников агентства.
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Некоторые участники «Бессмертного полка» сообщили, что из-за их позиции у них появились проблемы на работе.
«Нас делают изгоями. Но мы продолжаем придерживаться наших взглядов, так как считаем, что мы на правильной стороне!» — сказали они.
Еще один француз заявил, что агрессивная антироссийская риторика властей страны противоречит интересам Франции и Европы. По его словам, роль Евросоюза должна быть в том, чтобы искать мир, а не вооружать Украину.
Ранее постпредство Украины при ООН и консульство страны пытались сорвать в Нью-Йорке шествие в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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