Французы пришли в ярость из-за отчаянного письма Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон отправил СМИ отчаянное письмо после парламентских выборов в стране, где заявил, что «победа не досталось никому». Об этом сообщило издание Spectator .

В послании президент сделал неясный призыв к политическим силам по созданию «твердого большинства». Это вызвало недовольство у народа Франции, отметили журналисты.

«Это письмо, обращенное к избирателям, является самым глухим заявлением президента, который завел Францию в политическое болото», — написали в материале.

Авторы статьи сравнили действия Макрона с тем, как если бы бывший премьер Великобритании Уинстон Черчилль написал в газету, что королевство будет вести боевые действия на пляжах с лопатами.

Депутат ЕП от меланшонистов Манон Обри назвала Макрона оторванным от реальности из-за его идеи о «твердом большинстве». Основатель националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции пытается заблокировать «Новый народный фронт», хотя сам же помог ему одержать победу.

Ранее бывший премьер-министр Эммануэля Макрона Эдуар Филипп предложил создать правоцентристскую коалицию в стране. Она позволит получить относительное большинство в новом парламенте и опередить левый «Новый народный фронт».