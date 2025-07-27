Французы назвали атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» монстром

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» шокировал французских журналистов. Они назвали его монстром в одной из публикаций газеты Le Parisien .

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час», — указывается в материале.

Отмечается, что судно олицетворяет не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

По их мнению, вполне понятно, почему крейсер получил название в честь князя Дмитрия Пожарского — выдающегося деятеля истории, сыгравшего ключевую роль в освобождении Москвы от польско-литовской оккупации в 1612 году.

Ранее главком ВМФ РФ Александр Моисеев заявил, что «Князя Пожарского» ждет славное будущее. Он считает, что судно должно прослужить 30-40 лет.