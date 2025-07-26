Главком ВМФ РФ Моисеев заявил, что «Князя Пожарского» ждет славная история службы

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев высказал мнение о будущем ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению военнослужащего, судно, на котором сегодня был поднят флаг, должно прослужить 30-40 лет.

«Это очень важное событие для всей нашей страны. Это основа наших морских стратегических ядерных сил государства», — заявил Моисеев.

Адмирал выразил уверенность, что «Князь Пожарский» прославится успешной службой. Как пояснил главком ВМФ РФ, корабли данного класса являются ключевыми элементами морских стратегических ядерных сил России, написали «Известия».