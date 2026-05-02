Французским больницам грозит дефицит изделий из пластика из-за блокировки Ормузского пролива

Французские больницы могут столкнуться с дефицитом медицинских изделий из пластика на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий Plastalliance Жозеф Тайефе в эфире BFMTV .

«Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше. Так что, так или иначе, мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции», — сказал он.

Этот вид пластика используют при производстве шприцев, масок, перчаток, катетеров и других изделий. Основные поставки идут из Китая, однако там возникли трудности с сырьем из-за фактической блокировки Ормузского пролива, что замедлило производство.

Минздрав Франции заверил, что угрозы дефицита на данный момент нет — медицинские учреждения располагают достаточными запасами.

Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Обострение ситуации в регионе уже привело к росту цен на топливо и промышленную продукцию по всему миру.