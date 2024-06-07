Турист погиб при сплаве на сапборде по горной реке в Карачаево-Черкесии

Турист из Ставрополя погиб, сплавляясь на сапборде по горной реке Теберде в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил сайт stav.aif.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

По предварительным данным, в какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в горную реку. Тело погибшего нашли на другом берегу ниже по течению.

Отмечается, что ставропольский турист не нанимал инструкторов по сплаву. По факту произошедшего следователи проводят проверку.