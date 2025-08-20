Французский треш-стример умер после 10 дней прямого эфира

Во Франции 46-летний треш-стример Jean Pormanove (настоящее имя Рафаэль Грейвен) скончался во время 10-дневного онлайн-марафона. Об этом сообщил Telegram-канал SVTV NEWS.

На канал треш-стримера подписано около полумиллиона человек. Грейвен служил грушей для битья: в прямом эфире помощники за донаты избивали его, обливали краской и подвергали другим издевательствам.

Во время очередного стрима мужчина скончался. Он лежал перед камерой в одеяле и тяжело дышал, а потом затих. Помощники заметили неладное, но не смогли разбудить его. Потом они выключили трансляцию. Позже стало известно, что стример скончался.

Прокуратуры Ниццы начала расследование произошедшего. Платформа Kick решила пересмотреть правила сообщества.

В феврале стало известно о треш-стримере, который издевался над девушкой-инвалидом в прямом эфире за донаты. В эфире мужчина схватил девушку за нижнее белье и заставил ее взять трусы в рот и прожевать.