Издевался за деньги. Треш-стример надругался над девушкой-инвалидом в прямом эфире

Популярный в треш-сообществе стример из Ярцева в прямом эфире надругался над девушкой-инвалидом. Об этом сообщило смоленское издание «Без формата» .

По информации издания, треш-стример специально позвал на эфир молодую девушку, которая испытывает психические проблемы. Он подключил к стриму донаты и за деньги начал издеваться над ней.

В эфире мужчина схватил девушку за нижнее белье. Затем он заставил ее взять трусы в рот и прожевать.

Публикация стримера вызвала крайне негативную реакцию общества и властей. Письма с требованием проверить мужчину, он выступает под ником «Дон Грязь», направил в Генпрокуратуру и в полицию депутат Артем Метелев.

Telegram-канал «Важное в Смоленске» позднее сообщил, что противоправными действиями молодого человека также заинтересовался Следственный комитет. Стримера и его друга уже задержала полиция.

Госдума предложила запретить треш-стримы в начале 2024 года. Уже летом депутаты сразу во втором и третьем, окончательном чтении приняли пакет соответствующих законов. Сами трэш-стримы власти решили считать информацией, запрещенной к распространению. Кроме того, их проведение станет отягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел.