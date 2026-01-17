Французский суд встал на сторону России в споре за санаторий в Крыму

Французский апелляционный суд в Париже принял решение в пользу России в споре с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым по делу о крымском санатории. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«По требованию Генпрокуратуры России Апелляционный суд Парижа отменил решение, касавшееся вопроса юрисдикции международного арбитража по делу украинского предпринимателя Рината Ахметова», — уточнили в ведомстве.

Парижский суд принял сторону России и согласился с тем, что состав арбитража сформировали неправильно. Коллегия из трех судей отметила, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины противоречат его роли нейтрального арбитра в споре с участием российского государства.

В Генпрокуратуре добавили, что продолжат работу по оспариванию исков Ахметова и других украинских компаний и граждан к России в международных инстанциях.

Санаторий «Ай-Даниль» в Ялте, принадлежащий ранее Ахметову, перешел в государственную собственность Российской Федерации в апреле 2025 года.