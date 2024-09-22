Французский спецотряд отправится на Мартинику для подавления протестов

Спецотряд быстрого реагирования французской полиции CRS 8 вылетит на остров Мартиника, где проходят протесты из-за подорожания продуктов питания. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Спецназ отправится на Мартинику вечером 22 сентября. По информации издания, отряд специализируется на борьбе с городскими беспорядками. По данным Le Figaro, из-за протестов пострадали 11 сотрудников полиции и три демонстранта.

Митингующие в ночь на 17 сентября построили баррикады в городе Фор-де-Франс, административном центроме острова в Карибском море. С 18 сентября в нем запретили любые демонстрации и ввели комендантский час. Ограничения продлятся до понедельника, 23 сентября.

Ранее на массовые митинги вышли жители Грузии. Они обвинили в предательстве председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили, который призвал извиниться за события 2008 года. Акции протеста прошли в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.