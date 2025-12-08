Французский банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию

Французский банкир Оливье Юби, член совета директоров дочерней компании Euroclear — Mfex, попал под подозрение из-за частых поездок в Россию на фоне дискуссий о замороженных российских активах. По данным совместного расследования EUobserver , бельгийского издания Humo и газеты De Morgen , он совершил 155 перелетов в Россию за последние 10 лет.

Издание сообщает, что Юби пытался организовать встречи между главой Euroclear Валери Урбен и российскими представителями, а также угрожал ей и другому руководителю депозитария после их отказа. Урбен, выступающая против использования замороженных активов для финансирования Украины, обратилась в полицию Бельгии и наняла частных охранников.

По данным EUobserver, банкир бронировал рейсы в Россию и после начала военных действий на Украине. На вопрос о причинах частых визитов он ответил, что это его «личная жизнь», связанная с увлечением балетом и спонсорством оперы. В Euroclear подтвердили, что у Юби не было доступа к замороженным активам и управленческих функций, однако не опровергли факт угроз в адрес руководства.

Бельгийская разведка не проводила расследование в отношении Юби, так как он проживает во Франции и Швеции.

По данным издания Politico, семь стран Евросоюза призвали Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, и Антониу Кошту, председателя Европейского совета, ускорить решение о «репарационном кредите» для Украины из замороженных российских активов.