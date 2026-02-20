Французский авианосец Charles de Gaulle направился в Балтийское море

Франция направила свой единственный атомный авианосец Charles de Gaulle в Балтийское море. Там корабль примет участие в миссии НАТО «Балтийский часовой», сообщила газета Le Monde со ссылкой на Минобороны.

«Французский авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли отправились в Балтийское море. В рамках этого похода французская военно-морская группа примет участие в миссии НАТО „Балтийский часовой“ (в акватории. — Прим. ред.) Балтийского моря», — написали авторы материала.

Корабль покинул порт приписки Тулон еще в конце января и принял участие в военно-морских учениях НАТО под эгидой Франции в Средиземном море и северной части Атлантического океана.

Charles de Gaulle должен пришвартоваться в шведском порту Мальме 25 февраля для короткого захода.

Посол в Норвегии Николай Корчунов ранее заявил, что страны НАТО начали готовиться к частичной или полной морской блокаде России. Балтийско-арктический регион переводят на «казарменное положение», расставляя повсюду своих «часовых».