Французский 22-летний футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада

Французский футболист Вергос погиб в Таиланде при попытке сделать селфи

Французский футболист Алексис Вергос погиб в 22 года. О смерти спортсмена сообщил в Facebook* клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого он был.

В клубе выразили соболезнования семье спортсмена, а также его отцу — бывшему тренеру команды Тьерри Вергосу.

По информации RTL, это произошло 5 января в Таиланде возле водопада Намуанг 2. Вергос находился там на отдыхе вместе со своей девушкой. Во время попытки сделать селфи у водопада футболист поскользнулся на камнях и упал с высоты нескольких метров.

Спасатели обнаружили тело спортсмена в расщелине. Предварительная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала тяжелая травма головы, полученная при падении. Сообщается, что футболист погиб на месте.

Девушка Вергоса выжила, зацепившись за ветку дерева. По данным источников, она находится в состоянии сильного шока.

В октябре бразильский футболист Антони Илано погиб в штате Пиауи, врезавшись на мотоцикле в идущую по дороге корову.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.