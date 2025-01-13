Французские военные «слили» данные о базе субмарин через фитнес-приложение

Военнослужащие ВМС Франции случайно раскрыли секретные данные о месте дислокации французских подлодок через приложение для фитнеса Strava. Об этом сообщила газета Le Monde .

По информации источника, пользующиеся приложением военнослужащие записывали данные о тренировках, оставляя открытыми профили. Благодаря этому любой желающий мог узнать геолокацию моряков и вычислить расписание работы подводных лодок.

Также бойцы публиковали информацию о пробежках вдоль закрытого пирса. Это раскрывало место стоянки подлодок. Один из военных жаловался подписчикам в социальной сети, что не мог публиковать посты из-за трудного восстановления «после двух с половиной месяцев в ящике».

В конце 2024 года Daily Mail писала о царящих в британском флоте дедовщине и разврате. В статье рассказали о случаях групповых изнасилований, употреблении моряками наркотиков и грязных церемониях посвящения.