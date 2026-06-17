Французские виноделы потеряли позиции на российском рынке

РИА «Новости»: Франция вылетела из топ-3 поставщиков вина из ЕС в Россию

В апреле Франция потеряла позиции на российском алкогольном рынке, опустившись с третьего на четвертое место в списке крупнейших поставщиков вина из Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее данные Евростата.

По итогам апреля общий экспорт вин из всех стран Евросоюза в Россию упал на 5,4% — до 40 миллионов евро (3,3 миллиарда рублей). Французский винный экспорт сократился на одну пятую часть, составив 3,8 миллиона евро (318 миллионов евро).

При этом Италия по-прежнему лидирует по поставкам вина в Россию, хотя объем экспорта и снизился на 13,5%. На втором месте — Латвия. Францию подвинула с третьего места Польша, нарастившая объем винного экспорта в Россию на 1,2%. Испания замкнула топ-5 крупнейших поставщиков вина.

Этой весной в Шампани заморозки уничтожили около 40% почек винограда.