Французская компания отправила ВСУ дроны дальностью до 500 километров

Французская компания EOS Technologie, производящая дроны, передала Украине несколько ударных БПЛА, дальность которых достигает 500 километров. Об этом сообщил телеканал France 24 .

Технические характеристики французской разработки позволяют ей находиться в воздухе пять часов.

Руководитель компании-производителя Жан-Марк Зюлиани отметил, что военные могут применять БПЛА с разведывательными целями или атаковать с помощью него противника.

Какое именно число дронов отправили на Украину, телеканал не озвучил.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш ответил на вопрос о возможных поставках самолетов L-159 в ВСУ. Он объяснил, что у республики нет таких планов и жестко пресек обсуждения на данную тему.

Слухи о поставках самолетов возникли после высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Чехии Карела Ржехки. Он допустил возможность передачи L-159 вопреки словам министра обороны Яромира Зуны о том, что страна не может позволить себе сокращение парка самолетов.