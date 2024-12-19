Француза, который приглашал других мужчин насиловать жену, посадили на 20 лет

Француз, который накачивал бывшую жену снотворным и приглашал других мужчин насиловать ее, получил максимальный тюремный срок — 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал France 24 .

Суд признал 72-летнего Доминика Пелико виновным в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами. По версии следствия, он более 10 лет организовывал массовые изнасилования своей бывшей жены Жизель Пелико.

Сама женщина даже не подозревала о происходящем. Чтобы она ничего не замечала, экс-супруг накачивал ее транквилизаторами, и, когда Жизель засыпала, приглашал в дом других мужчин, которые насиловали ее.

Преступление вскрылось лишь в сентябре 2020 года, когда Доминика Желико задержали за попытки сфотографировать интимные места под юбками девушек в магазине. Тогда полицейские обнаружили многочисленные фото и видео изнасилований его жены.

Также суд признал виновными других фигурантов громкого дела — 50 мужчин в возрасте от 27 до 74 лет, которых Пелико приглашал домой для изнасилования находящейся без сознания Жизели, 48 из них проведут в колониях от трех до 15 лет. Еще двоих приговорили к условному наказанию.

«Ее дети (Жизели Пелико — прим. ред.) сочли чрезмерно мягкими приговоры для других осужденных мужчин», — сообщил телеканал France 24.

Ранее Доминик Пелико заявил, что в произошедшем виновата сама женщина.