Позволявший незнакомцам насиловать жену француз обвинил в произошедшем ее саму

Задержанный за насилие над женой француз Пелико обвинил в этом ее саму

Пожилой француз Доминик Пелико, который более 10 лет накачивал супругу Жизель снотворным и разрешал незнакомым мужчинам насиловать ее, заявил, что в произошедшем виновата сама женщина. Об этом сообщила газета Daily Mail .

На судебном заседании на допрос в качестве свидетеля вызвали психолога-криминалиста Аннабель Монтан. Она работала вместе с Пелико в 2020 году, спустя полтора месяца после ареста француза.

По словам специалиста, тогда мужчина заявил о вине жены. Француз уверял, будто бы ему приходилось приглашать незнакомцев, а они совершали над находившейся без сознания супругой насилие.

«Пелико сказал: „Мы с женой говорили о занятии свингерством, и она отказалась. Поэтому я накачал ее наркотиками“», — подчеркнула Монтан.

К супруге, по мнению врача, 71-летний мужчина относился как к «объекту для удовлетворения своих сексуальных и нарциссических потребностей». Другой психолог счел, что Пелико страдает раздвоением личности и недостатком эмпатии. Он уверял, что подобные черты мужчина перенял от отца — якобы тот был жестоким насильником.

Пелико около 10 лет подсыпал в еду и напитки жене сильнодействующее снотворное. Потом он приглашал мужчин, а те с его разрешения насиловали Жизель. Происходящее снимали на камеру и транслировали онлайн в чате. Его участники предавались фантазиям о сексе с несогласной на интимную близость партнершей.

Жена Пелико не подозревала о том, что с ней делает супруг. Из-за снотворного у нее также возникли проблемы с памятью.

Мужа женщины задержали случайно в ноябре 2020 года: он пытался сделать снимки под юбками у посетительниц супермаркета. При обыске в доме француза следователи нашли свыше 20 тысяч фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены факты насилия над Жизель. Всего над ней надругались около 80 незнакомцев. Вину Пелико признал.

Француз стал подозреваемым еще по одному делу: его обвинили в расправе над девушкой в 1991 году в Париже. По версии следствия, свою жертву мужчина тоже прежде накачал наркотиками, изнасиловал и убил. Пелико также вменили попытку повторить преступление с другой девушкой, но та выжила. Мужчина свою причастность к произошедшему всячески отрицал.