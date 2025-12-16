Политик Лелуш: Макрон все потратил на Украину, оставив Францию без денег

Французский лидер Эммануэль Макрон, защищая украинского коллегу Владимира Зеленского, забывает о своей стране с бюджетным дефицитом в миллиарды. Такое мнение выразил бывший госсекретарь президента Франции Пьер Лелуш, его процитировано издание Le Figaro .

По словам политика, французское правительство не хочет мира.

«Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего», — сказал он.

Лелуш отметил, что личные отношения Зеленского и Макрона причиняют огромный ущерб репутации французского лидера. Глава государства забыл о проблемах своего народа, отправляя все деньги украинскому коллеге.

Ранее Зеленский прилетел в Лондон для переговоров с британским премьером Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и Макроном. В тот же день украинские СМИ подтвердили, что президент отказался идти на территориальные уступки.

В конце прошлой недели издание The Wall Street Journal сообщило, что в Берлине пройдут переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа с Зеленским и европейскими лидерами. Говорить будут об украинском конфликте.