Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру

Франция закрыла въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру. Об этом сообщил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в соцсети X .

Дипломат пояснил, что решение приняли из-за жалоб на жестокое обращение с участниками гуманитарной флотилии «Сумуд».

«Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции. Это решение принято после вопиющих действий в отношении французских и европейских граждан, находившихся в составе флотилии „Сумуд“», — написал Барро.

При этом французский дипломат назвал попытку флотилии прорвать блокаду Газы бесполезной и создающей лишнюю нагрузку на дипучреждения.

Флотилию с гуманитарной помощью, которая отправилась из Барселоны 15 апреля, окружили и перехватили израильские военные корабли примерно в 250 милях от Газы. Участники намерены подать жалобы на Израиль в нескольких странах.

Схожая ситуация произошла в октябре 2025 года, когда Израиль задержал «Сумуд» с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту.