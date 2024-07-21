Франция запретила некоторым журналистам из РФ освещать ОИ-2024

Париж отказал некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры из-за боязни «потенциальных шпионов». Об этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете МОК. Мы исходим из принципа предосторожности», — отметил он.

По словам Дарманена, после проверки спецслужбами 960 тысяч досье журналистов отказ в допуске к работе на ОИ-2024 получили 4340 человек. Среди них работники стадионов и члены спортивных делегаций.

Глава МИД Франции уточнил, что спецслужбы страны выявили шпионов — их оказалось меньше 100.

Летние Олимпийские игры состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Федеральные телеканалы России отказались от ее трансляции.

Ранее 245 российским атлетам не позволили участвовать в Играх. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в качестве компенсации свыше 200 миллионов рублей.