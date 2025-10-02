Франция задержала членов экипажа связываемого с Россией судна

BFMTV: во Франции задержали двух моряков танкера Boracay под флагом Бенина

Французские жандармы задержали двух членов экипажа танкера Boracay, который шел под флагом Бенина. Судно связывают с «теневым флотом» России, сообщил BFMTV .

Правоохранители задержали капитана и его помощника, их национальность телеканал не уточнил. Судно остановили у берегов Франции, моряков доставили на допрос в морскую жандармерию в связи с расследованием, которое начала прокуратура Бреста.

Сейчас танкер стоит около Сен-Назер. Жандармерия проверяет судно на предмет нарушения морского права.

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев и демократов внесла в Конгресс законопроект о «теневом флоте» России. Разработанная ими инициатива называется «Санкции в отношении портов и уклоняющихся от западных санкций».

Документ предполагает ужесточение ограничительных мер против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для обхода рестрикций. Если инициативу примут, под санкции попадут российские проекты по сжиженному природному газу, в том числе арктические.