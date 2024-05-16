Франция введет войска в Новую Каледонию | 360°

Мир 16 мая 2024, 01:48 Франция введет войска в Новую Каледонию Премьер Франции Атталь заявил о вводе войск в Новую Каледонию Unsplash

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Правительство Франции введет свои войска для охраны аэропортов и морских портов Новой Каледонии (заморская территория республики) из-за нескончаемых беспорядков. Об этом заявил премьер Габриэль Атталь на заседании кризисного штаба при МВД страны, его слова привел телеканал BFMTV.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — сказал он.

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Ранее французский лидер Эммануэль Макрон провел срочное совещание Совбеза из-за ситуации в Новой Каледонии. В регионе повысилось количество беспорядков, на тот момент число жертв увеличилось до трех, объяснил глава государства.

Манифестанты начали протестовать после того, как законодатели в Париже проголосовали за закон, благодаря которому французские жители Новой Каледонии, находящиеся там в течение 10 лет, могут голосовать на провинциальных выборах.