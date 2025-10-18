Чехия поставила в Россию рекордное количество пива с начала года

В августе Чехия нарастила экспорт пива в Россию до рекордных 2,2 миллиона евро с начала года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

За месяц российские компании увеличили импорт чешского пива на 10%, достигнув максимального показателя с начала года. Тогда власти повысили пошлины на ввоз пенного напитка из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Третий месяц подряд страна остается главным поставщиком европейского пива в Россию.

Германия, занимающая второе место в рейтинге, сократила экспорт почти вдвое — до 916,4 тысячи евро с 1,7 миллиона в июле. Продажи Польши уменьшились на 3%, до 583,3 тысячи евро. В то же время поставки из Литвы выросли в 1,6 раза — до 846,6 тысячи евро.

В августе страны ЕС экспортировали в Россию пива на сумму 8,2 миллиона евро, что на 0,7 миллиона больше, чем в июле.

Ранее Росстандарт принял новый ГОСТ для пива, который должен начать работу с 2027 года. Новый стандарт позволит лучше выявлять фальсифицированный продукт, поскольку теперь добавление спирта или ароматизаторов будет запрещено.