Франция стала главным поставщиком парфюмерии в Россию среди стран ЕС

Франция теперь занимает первое место среди стран ЕС по поставкам парфюмерии в Россию, сместив с этой позиции Италию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В феврале российские фирмы импортировали французских духов на 6,7 миллиона евро, а итальянских — на 3,5 миллиона. В итоге Италия утратила статус главного поставщика парфюмерии в Россию и переместилась сразу на третью строчку.

Вторую позицию среди европейских экспортеров парфюмерии в Россию заняла Испания: объем поставок за месяц вырос в 1,4 раза, достигнув 5,3 миллиона евро. В пятерку лидеров также попали Литва (3 миллиона евро) и Латвия (2,7 миллиона евро).

Однако в целом Россия уменьшила ввоз парфюмерной продукции из Евросоюза. Месячный объем поставок снизился в 1,7 раза — до 27,3 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Россия в марте увеличила экспорт пшеницы в Грузию в годовом выражении в три раза. Российские поставщики отправили пшеницы на 8,1 миллиона долларов, в то время как год назад эта сумма составляла 2,5 миллиона.