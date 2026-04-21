Россия в марте в три раза нарастила экспорт пшеницы в Грузию

В марте Россия увеличила экспорт пшеницы в Грузию в годовом выражении в три раза — до восьми миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Российские экспортеры поставили пшеницы на 8,1 миллиона долларов, тогда как годом ранее — на 2,5 миллиона. Так объем поставок увеличился в 3,2 раза.

В марте Грузия приобретала пшеницу только у трех государств. Кроме России, это ОАЭ (на сумму 748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).

Ранее стало известно, что Россия в прошлом году закупила мандарины у более чем 20 стран, основным поставщиком выступила Турция, отгрузившая около 300 тысяч тонн.

Турецкие аграрии оказались в лидерах благодаря экспорту востребованных сортов: измирских, таширских мандаринов, а также крупноплодного надоркотта.