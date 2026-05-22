Франция решила присоединиться к ракетной программе Германии и Британии

Франция планирует присоединиться к оборонной программе Германии и Великобритании по созданию новых дальнобойных ракет. Об этом сообщила газета Financial Times .

Переговоры запланированы на начало июня. Французские власти полагают, что такое партнерство станет стратегическим шагом, позволяющим преодолеть разрыв между конвенциональным вооружением (не запрещенным международными конвенциями) и ядерными методами сдерживания.

В Германии поддержали возможное присоединение французов к программе. Британские власти обеспокоены, что Париж может нарушить баланс своими интересами в оборонной промышленности и взглядами на вооружение. Это может замедлить процесс разработки ракет и затруднить принятие решений.

В начале года президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что Париж, Берлин и Лондон обсуждали создание нового поколения дальнобойных ракет, которые предоставили бы Европе преимущество. Тогда же в феврале замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщал о готовности России обсудить с США вопрос размещения дальнобойных ракет в ФРГ. При этом отметил, что если это произойдет без согласования, то Москва создаст аналогичный, но более эффективный контрсиловой потенциал.