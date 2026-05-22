Франция решила присоединиться к ракетной программе Германии и Британии
Франция планирует присоединиться к оборонной программе Германии и Великобритании по созданию новых дальнобойных ракет. Об этом сообщила газета Financial Times.
Переговоры запланированы на начало июня. Французские власти полагают, что такое партнерство станет стратегическим шагом, позволяющим преодолеть разрыв между конвенциональным вооружением (не запрещенным международными конвенциями) и ядерными методами сдерживания.
В Германии поддержали возможное присоединение французов к программе. Британские власти обеспокоены, что Париж может нарушить баланс своими интересами в оборонной промышленности и взглядами на вооружение. Это может замедлить процесс разработки ракет и затруднить принятие решений.
В начале года президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что Париж, Берлин и Лондон обсуждали создание нового поколения дальнобойных ракет, которые предоставили бы Европе преимущество. Тогда же в феврале замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщал о готовности России обсудить с США вопрос размещения дальнобойных ракет в ФРГ. При этом отметил, что если это произойдет без согласования, то Москва создаст аналогичный, но более эффективный контрсиловой потенциал.