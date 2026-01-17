Во Франции представили резолюцию о выходе из НАТО

В парламенте Франции представили резолюцию о выходе страны из НАТО. Причиной стали разногласия с США, сообщила газета Berliner Zeitung .

Вице-президент Национального собрания и депутат от левой партии La France Insoumise («Непокоренная Франция») Клеманс Гетте подготовила документ, предлагающий стране разорвать отношения с альянсом. По ее словам, «неприкрытая имперская политика» США присвоила Евросоюзу статус вассала.

Гетте указала на ряд неправомерных действий американцев: похищение президента Венесуэлы, угрозы в адрес суверенных государств, санкционное давление на ЕС и требования к союзникам по НАТО наращивать военные расходы в пользу американского ВПК.

По мнению политика, выход из альянса позволит Франции восстановить дипломатическую и военную независимость, а также усилить свое влияние через продвижение экологической повестки, разоружение и защиту общественных благ.

Ранее европейские страны, в том числе Франция, собирали военных для защиты Гренландии от США. Американский президент Дональд Трамп пригрозил защитникам введением новых пошлин.